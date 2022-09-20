شهد سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 21 سبتمبر 2022 تراجعاً جديداً، وسط هبوط "النفيس" عالميا لأدنى مستوياته بأكثر من عامين.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلى 38.04 دينار (53.65 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 33.29 دينار (46.94 دولار).

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كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى 28.53 دينار (40.24 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.19 دينار (31.30 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، تراجعًا إلى نحو 1.183 ألف دينار (1669 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 266.28 دينار (375.56 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين مع ارتفاع الدولار، بينما يقيم المستثمرون توقعات قرار أسعار الفائدة من قبل عدة بنوك مركزية منتظر اجتماعها هذا الأسبوع يترأسها الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع الأسواق زيادة قدرها 75 نقطة أساس في الفائدة الأمريكية، مع وجود احتمالية بزيادة نقطة مئوية كاملة، كما ترى اتجاه بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، في حين تتوقع إبقاء بنك اليابان على سياسيته التيسيرية دون تغيير.

ومع ذلك، استبعد "سام ستوفال" كبير محللي الاستثمار لدى شركة "سي إف آر إيه ريسيرش" في مذكرة بحثية أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بسوق الأسهم الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.14% أو بمقدار 2.4 دولار عند 1675.8 دولار للأوقية، بينما هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.59% إلى 1665.91 دولار للأوقية.

على جانب آخر، انخفض العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.43% إلى 19.72 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.56% إلى 927.62 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم 4.58% إلى 2123.62 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.33% إلى 110.10 نقطة.