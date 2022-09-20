مع بداية موسم النخيل والبلح والرطب، يسأل كثيرون عن فوائد تمر المجهول الصحية- موطن تمر المجهول الأصلي، حيث أن تمر المجهول عبارة عن مجموعة متنوعة من التمور التي تتمتع بحلاوتها الطبيعية، وعادة ما تكون أكبر حجمًا وطعمها مائل للكراميل أكثر من الأنواع الشائعة الأخرى، ويفضله الكثير من الناس، لذا نقدم لكم فوائد تمر المجهول الصحية- موطن تمر المجهول الأصلي.

فوائد تمر المجهول الصحية

وموطن تمر المجهول الأصلي المغرب، حيث تأتي هذه التمور من شجرة نخيل التمر وتزرع في المناطق الدافئة حاليًا في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وغالبًا ما يتم بيعها مجففة، بحيث تصبح السكريات فيها أكثر تركيزًا مما يزيد حلاوتها.

القيمة الغذائية لتمر المجهول

يعد تمر المجهول مصدرًا مركزًا للعناصر الغذائية الصحية، حيث أن تمرتين فقط (48 جرام) تحتويان على:

133 سعرات حرارية، 36 جرام كربوهيدرات، 3.2 جرام ألياف، 0.8 جرام بروتين، 32 جرام سكر، صفر دهون، ومعادن وفيتامينات عديدة مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والنحاس والمغنسيوم وفيتامين ب.

وفي حين أن الأشخاص الذين يراقبون نسبة السكر في الدم قد يحتاجون إلى الاعتدال في تناول تمر المجهول، وجدت دراسة صغيرة أن هذه الفاكهة ذات النواة لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ولا ينبغي أن تسبب زيادات كبيرة في نسبة السكر في الدم، ومع ذلك فإن تمر المجهول يحتوي على العديد من السعرات الحرارية في وجبة صغيرة لهذا السبب ترغب في إبقاء تناولك تحت السيطرة.

فوائد تمر المجهول الصحية

يحمي القلب

تساعد الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في تمر المجهول في حماية قلبك، حيث يمكن أن تساعد الألياف في خفض الكوليسترول الضار والحفاظ على نظافة الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعد تمر المجهول مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والتي تساعد في مكافحة الضرر الناجم عن الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة.

يدعم الهضم الصحي

الألياف ضرورية لتعزيز الهضم الصحي وانتظام الأمعاء، وفي الواقع تساعد الألياف الكافية في نظامك الغذائي اليومي على تكوين البراز ومنع الإمساك، وقد يؤدي تناول كمية كافية من الألياف أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون والمستقيم.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يحتوي تمر المجهول على العديد من مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تحمي خلاياك من الأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض الدماغ، ومن ضمن هذه المضادات الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية والتي تمت دراستها لخصائصها المضادة للالتهابات والسرطان وحماية الدماغ.

وقود طبيعي للجسم

يقدم تمر المجهول عددًا كبيرًا من الكربوهيدرات في وجبة صغيرة، حيث تعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

يدعم صحة العظام

يحتوي تمر المجهول على كمية صغيرة من الكالسيوم وهو مصدر جيد أيضًا للبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس وكلها عناصر غذائية مهمة لصحة العظام.

يحمي صحة الدماغ

تربط الدراسات التي أجريت على الحيوانات مضادات الأكسدة في التمر بمستويات أقل من علامات الالتهاب وانخفاض لويحات الدماغ المرتبطة بحالات مثل مرض الزهايمر.