مقتل امرأة طعناً ببلدة أبو سنان في الداخل الفلسطيني المحتل

قُتلت امرأة، في الخمسينات من عمرها، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، إثر تعرضها لجريمة طعن في بلدة أبو سنان في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وقد أقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة، وفاة المرأة متأثرة بالجروح التي أصيبت بها في القسم العلوي من جسدها.

وقالت قوات الاحتلال: إنها تلقت بلاغا حول جريمة قتل في أبو سنان، ويدور الاشتباه حول قيام شاب (25 عاما) بطعن والدته بالسكين، ما أسفر عن إقرار وفاتها في المكان.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيراً في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 76 قتيلا بينهم 10 نساء.