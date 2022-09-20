الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة خلال "الأعياد اليهودية"

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، وذلك مع بد ما يسمى بـ "الأعياد اليهودية".

وقال موقع 0404 العبري: "جيش الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية". وفق قوله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وكافة معابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية".

وفيما يلي جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال "الأعياد اليهودية" كما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال:

- "رأس السنة العبرية":

"الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع".

- "عيد الغفران":

سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.

- "عيد العرش":

"سيبدأ الإغلاق من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 10 أكتوبر الساعة 23:59 - أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع".