رابط فحص تنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات-نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، أحدث اعلان القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر خلال الساعات الماضية و المتمثل بمفتاح تنسيق جامعة الأزهر 2022 في كافة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأمر الذي أحدث عمليات بحث وكثيرة لدى أهالي الطلبة المصرية وطلاب الأزهر، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تنسيق جامعة الأزهر 2022 ورابط فحص تنسيق جامعة الأزهر 2022، بعدما أعلن القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر على تنسيق جامعة الأزهر 2022 والذي أكد أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.

رابط فحص تنسيق جامعة الأزهر 2022

وأعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر ، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2022، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.

وكشف الي ارتفاع الحد الادني للقبول بالكليات الاصلية بناء على تعليمات فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مثل كليات أصول الدين واللغة العربية، مؤكدا أن هذا يمثل بداية للاهتمام بتلك الكليات.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة درجة 625 درجة ، وطب دمياط بنين وبنات 620، و طب اسيوط 615 درجة، وطب الأسنان درجة 615 درجة ،صيدلة 607 درجة، و هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة، كلية شريعة وقانون بمصروفات 450 درجة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يزداد بحث مئات الآلاف من المواطنين عن رابط تنسيق الأزهر 2022، تزامنًا مع إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 رسميًا، اليوم، ما يجعل الطلاب يحرصوا على الاطلاع على نطاقات ترشيحهم، ويتمكن الطلاب والطالبات من التعرف على نتيجة تنسيق الأزهر 2022، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال هذا الرابـــط هنـــــــــــــا

الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة التانية 2022

وفي مقالنا رابط فحص تنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات-نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، أتاحت وزارة التعليم العالي لـ طلاب تنسيق المرحلة التانية، الرابط الإلكتروني للاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة التانية من خلال الرابط هنـــــــــــــا، ولذلك سنوضح لكم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة التانية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابـــط هنـــــــــــــا

- وبعدها يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

- ستظهر اسم الكلية التي تم ترشيح الطالب إليها.

- وأخيراً طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر للطالب واحتفظ بها.





رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022

وضمن مقالنا رابط فحص تنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات-نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، يحرص الكثير من الطلاب على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر الحدود الدنيا لـ القبول بالمعاهد والكليات التابعة لها، وجاء الحد الأدنى لـ الكليات والمعاهد في نتيجة تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين كالتالي

- كلية الطب القاهرة 625 درجة.

- كلية الطب دمياط 620 درجة.

- كلية الصيدلة القاهرة 607 درجة.

- كلية طب الاسنان 615 درجة.

- كلية الهندسة 591 درجة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين

تنسيق الأزهر في كلية العلوم القاهرة تخصص عام (533) درجة بنسبة 82 %.

تنسيق الأزهر في كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (530) درجة بنسبة 81.54 %.

تنسيق الأزهر في اللغات والترجمة تخصص عام (406) درجات بنسبة 62.46 %.

تنسيق الأزهر في معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (575) درجة بنسبة 88.46 %.

تنسيق الأزهر في معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة (566) درجة بنسبة 87.08 %.

تنسيق الأزهر في كلية الاعلام (499) درجة بنسبة 76.77 %.

تنسيق الأزهر في كلية التجارة القاهرة تخصص عام (471) درجة بنسبة 72.46 %.

تنسيق الأزهر في كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (489) درجة بنسبة 75.23 %.

تنسيق الأزهر في كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379) درجة بنسبة 58.31 %.

تنسيق الأزهر في كلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022-2023

وأعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق الأزهر للقبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب تنسيق الأزهر وأكد على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن إجمالي عدد الناجحين بـ الثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.

الحد الأدنى للقبول في نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

تنسيق الأزهر بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنين وبنات اسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

تنسيق الأزهر في كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.

تنسيق الأزهر في كليان طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

تنسيق الأزهر في كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنات

وفي مقالنا رابط فحص تنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات-نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، وتعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى:" شهادة ميلاد، 4 صور من شهادة الثانوية، ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)، 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر، 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6، استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)، دوسيه بلاستيك".

تنسيق الأزهر جميل والله

طب القاهرة ٦٢٥

دمياط ٦٢٠

اسيوط ٦١٦ — شهد علاء 🕊️🌼 (@ShahdSewilam) September 20, 2022

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

وصرح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية سوف يتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح وسوف يتاح ذلك ايضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22- 9 حتى مساء يوم الجمعة 23- 9.

وأضاف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تم اضافتها للمجموع قبل الترشيح وطمان الطلاب وأولياء امورهم الذين حصلوا على درجات بعد اعلان نتيجة التنسيق يتوجهوا الى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 أدبي

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%،

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43%،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03%،

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24%،

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82%،



كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54%،



اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46%،



معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46%،



معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08%،



كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77%،



كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46%،



كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23%،



كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%،



كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%.

نتيجة تنسيق القسم الادبي والعلمي الأزهر الشريف عام ٢٠٢٢ pic.twitter.com/lqnex2o5mH — Ahmed Abdo (@AhmedAb50296501) September 20, 2022

تنسيق الثانوية الأزهرية

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15%.



كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77%،



المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92%.



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08%،



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%

تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي

القسم الأدبى بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46%،



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%،



كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46%،



معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022 القسم العلمي بنين

وفي نهاية مقالنا رابط فحص تنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنات-نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنين، التى خصصنه للحديث عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 القسم العلمي بنين وتنسيق الثانوية الأزهرية أدبي ورابط فحص تنسيق جامعة الأزهر 2022 سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم يتحدث عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 القسم العلمي بنين.