الأغوار الشمالية.. مستوطنون يطاردون رعاة الماشية والاحتلال يحتجز مركباتهم

طارد مستوطنون، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، رعاة الماشية، في منطقة البرج بالأغوار الشمالية، في وقت احتجزت فيه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مركباتهم.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة: إن المستوطنين بعدما طاردوا رعاة الماشية أثناء رعيهم مواشيهم في سهل البرج بالأغوار الشمالية، استدعوا جيش الاحتلال لحمايتهم، فاحتجز الرعاة مع مركباتهم.

وأضاف دراغمة، أن الرعاة يستخدمون المركبات في تنقلاتهم وجلب الطعام والأعلاف لمواشيهم، لكن الاحتلال يستهدفهم بشكل دوري.

ويواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في كل المدن المحتلة، بهدف التنغيص على حياتهم وطردهم من أراضيهم والسيطرة عليها.