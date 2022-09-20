"القوى الوطنية والإسلامية" بجنين تُعلن الإضراب العام غداً احتجاجاً على أحداث نابلس

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، عن الإضراب العام غداً الأربعاء احتجاجا ًعلى أحداث نابلس، واعتقال مقاومين من أجهزة أمن السلطة.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في تصريح صحفي: "نعلن عن الإضراب العام غدا الأربعاء احتجاجاً على الاحداث في نابلس، وإقدام أجهزة السلطة على قتل مواطن واعتقال مقاومين في المدينة".

وأقدمت قوات السلطة في نابلس الليلة الماضية ١٩/٩/٢٠٢٢م على جريمتها المنكرة بقتل الشاب فراس يعيش، وإصابة عدد آخر وذلك خلال قمعها للناس المحتجين على خلفية اعتقال السلطة للمجــاهدين مصعب اشتية وعميد طبيلة المطلوبين لكيان الاحتلال.