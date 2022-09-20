أسماء الحاصلين على تصاريح عمل جديدة شهر9 سبتمبر في غزة.. حقيقة إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمال، في هذه الأيام يتم البحث على أسماء جديدة تتعلق بتصاريح العمل، فعمال قطاع غزة خاصة المتعطلون عن العمل يبحثون عن موعد إصدار أسماء تصاريح جديدة من أجل العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهم يتقاضون أجرا كبيرا مقابل العمل في تلك المناطق، لهذا يبحثون بجدية ويأملون الحصول على تصريح عمل حتى يخرجوا من دوامة الفقر التي ترافقهم لسنوات عدة.

رابط فحص تصاريح عمال غزة

وفي الأيام القليلة الماضية انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل تفيد بإصدار دفعة تصاريح جديدة للعمال خلال الأيام المقبلة، وهو ما دفع الناس للبحث عن، أسماء الحاصلين على تصاريح عمل جديدة شهر9 سبتمبر في غزة.. حقيقة إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمال، لأنهم يأملون في الحصول على تصاريح العمل، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص تصاريح عمال غزة، فور الإعلان عنه من وزارة العمل والشؤون المدنية، والجهات ذات العلاقة.

شاهد : رئيس اللجنة المدنية بغزة يكشف عن تصاريح ٢٠١٩ وعدد التصاريح الجديدة وآلية العمل مع وزارة العمل بغزة pic.twitter.com/7RiRxUEVE1 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) June 27, 2022

وزارة العمل رابط فحص تصاريح العمل شهر 9

وبعد أن تصدرت قضية البحث عن تصاريح العمل، وزارة العمل رابط فحص تصاريح العمل شهر 9، هذا الأمر دفعنا للتواصل مع وزارة العمل في قطاع غزة، التي بدورها نفت المعلومات المتداولة حول نية الاحتلال "الإسرائيلي" إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمل لأهالي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أنّ الوزارة لم تتلق أي أخبار بهذا الشأن، وبعد هذا التصريح من الوزارة تبين أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة.





فحص تصاريح العمل في إسرائيل دفعة جديدة

فحص تصاريح العمل في إسرائيل دفعة جديدة، وتواصل فريق العمل مع وزارة العمل في غزة، حيث صرحت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل منال الحتة: إن الجهات المعنية لم تخبرنا بأي معلومات جديدة عن إصدار تصاريح عمل لعمل قطاع غزة، للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، وفي حال تم إبلاغنا عن أي معلومات التي تتعلق بتصاريح العمل، سيتم الإعلان عنها فوراً عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وتداولت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات السوشيال ميديا، أخباراً تفيد بنية الاحتلال "الإسرائيلي" إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمل لعمال قطاع غزة، وهو ما نفته وزارة العمل جملة وتفصيلاً، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم، أسماء الحاصلين على تصاريح عمل جديدة شهر9 سبتمبر في غزة.. حقيقة إصدار دفعة جديدة من تصاريح العمال، لتكونوا على اطلاع بكل جديد حول هذا الملف.