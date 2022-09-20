مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:08 م
20 سبتمبر 2022
مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب جنين
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أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الثلاثاء، النار تجاه قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدينة جنين.

ونقلت قناة كان العبرية، عن جيش الاحتلال، قائلة:" إن  مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على قوة من لواء الناحال عند خط التماس شمال الضفة قرب قرية فقوعة، ولم تقع إصابات".

وبينت القناة العبرية أن قوات الجيش تجري مسحًا بحثًا عن المنفذين

يذكر أن اشتباكات شبه يومية تحدث بين مقاومين من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس، خلال محاولات جيش الاحتلال اقتحام المدينتين وتنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاومين أو اغتيال مقاومين آخرين.

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