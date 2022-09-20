أحدث فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، تسريب GTA 6، حدث ضجة مواقع التواصل الاجتماعي به خلال الساعات الماضية بحثاُ عن هذه التسريبات الخاصة بلعبة تسريب GTA 6، التى لها متابعة وجمهور عريض وكبير، فضلاً عن كونها إحدى أكثر ألعاب الفيديو المنتظرة في السنوات الأخيرة، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تسريبات لعبة GTA 6 اللعبة التى تعد من أكثر الالعاب متابعة وتشويق في الوطن العربي، لذلك سنوضح لكم في هذه المقالة تسريبات لعبة GTA 6 وأفضل الروابط ومقاطع الفيديو التى تتحدث عن GTA 6 وتسريبات لعبة GTA 6.

تسريبات لعبة Grand Theft Auto VI

شهدنا خلال الساعات القليلة الماضية التسريبات الكثيرة التي شهدتها لعبة Grand Theft Auto 6 سواء مقاطع لعب أو حتى صور من داخل اللعبة، وها هي شركة Grand Theft Auto 6 تؤكد رسميًا صحة تلك التسريبات وأنها حقيقة تمامًا، ولكن عملية التطوير واللعبة لم يتأثرا نتيجة ذلك.

حيث نشرت Rockstar بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وصرحت خلاله بأن لقطات التطوير المبكر والذي تم التقاطها بشكل غير قانوني من أنظمة الشركة بعد اختراق كبير لها، كانت حقيقة ولكنها كانت خيبة أمل بالنسبة للشركة لعدم رغبتهم بظهور اللعبة لأول مرة بهذه الطريقة.

تسريبات لعبة GTA 6

وفي مقالنا فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، أدلت شركة روكستار منذ قليل ببيان رسمي لأول مرة عن واقعة الإختراق وتسريب مقاطع GTA 6 وأقرت بتعرض خوادمها للاختراق بالفعل من قبل طرف ثالث بشكل غير قانوني، كما أكدت الشركة في تصريحها بأن خوادم وخدمات ألعابها لن تتعرض لأي مشاكل في هذه الفترة، وأكدت على استمرارها في مشاريعها وعدم تأثرها بالواقعة لكنها لم تستطع أن تُخفي إحباطها من الطريقة التي وصلت بها اللعبة إلى الجمهور، وأكدت على الاستمرار في خططها لتقديم اللعبة إلى الجمهور بمجرد أن تكون جاهزة.

تسريب GTA 6 هو الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو

انتشرت لقطات ومقاطع فيديو للعبة GTA 6 وهي إحدى أكثر ألعاب الفيديو المنتظرة في السنوات الأخيرة، وجاء ذلك التسريب على منتدى ألعاب شهير بواسطة مستخدم باسم Teapot Super Hacker.

GTA Online: The Criminal Enterprises explores new avenues of criminality, including new missions for MC Presidents, Executives, Gunrunners, and Nightclub Owners.



Plus, experience improvements, a rebalanced in-game economy, and so much more. https://t.co/apEgzBxylW pic.twitter.com/hYhZCqjeQP — Rockstar Games (@RockstarGames) July 26, 2022

تسريبات GTA 6

وتم تسريب ما حجمه 3 غيغابايت من اللقطات ومقاطع الفيديو وهو بذلك يُعد التسريب الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو، وكشفت اللقطات أن اللعبة القادمة ستضم بطلة للمرة الأولى.

وتمت مشاركة المقاطع على نطاق واسع عبر ريديت وتيك توك وتويتر ويوتيوب ومنصات أخرى.

وإلى جانب الكشف عن مقاطع لشخصية أنثى تُدعى لوسيا أظهر التسريب أيضًا أن رسومات اللعبة تتم في Vice City وهي نسخة خيالية من ميامي بفلوريدا والتي كانت أيضًا موقع إصدار اللعبة في 2002 والتي كانت باسم GTA: Vice City.

تسريبات ضخمة جدا من داخل لعبة GTA 6

وضمن مقالنا فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، وبحسب ما ورد أكدت مصادر داخل شركة Rockstar Games مطور لعبة Grand Theft Auto أن تسريب GTA 6 كان حقيقيًا.

وكتب جيسون شراير على تويتر: اللقطات مبكرة وغير مكتملة، وهذه واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ ألعاب الفيديو وكابوس لشركة الألعاب Rockstar؛ لأن التسريب سيعطل العمل لفترة من الوقت.

تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6

انفجرت بشكل مفاجئ موجة تسريبات للعبة GTA 6 عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والتسريبات تُظهر على الأرجح نسخة مُبكرة من اللعبة يتم تجريبها من أحد مُجربين الألعاب.

حتى الآن لا يوجد أي دليل على صحة هذه المقاطع والتسريبات وإذا كانت من عالم GTA 6 بالفعل أم لا، ولكن الكثير من المسربين يتوقعوا أن هذه التسريبات هي صحيحة بالفعل ومن الصعب تزييفها بهذه الجودة.

وعلى أي حال، يُظهر المقطع المُسرب الأول يظهر شخصية أنثوية تدعى Lucia وهي تحاول القيام بعملية سطو على أحد الاماكن وبعد ذلك تنطلق في مطاردة قصيرة بالسيارات داخل عالم اللعبة، أيضًا يوجد مقطع أخر لشخصية أخرى تدعى Jason وهو يتجول داخل عالم اللعبة ويستمع إلى نقاش بين شخصيتين غير قابلتين للعب NPC.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

تسريب مقاطع فيديو للعبة GTA6

وفي مقالنا فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، بعد أن انتشرت التسريبات كالنار في الهشيم البارحة، خرج المسرب ليؤكد بأنه يمتلك الـ Source Code أو الكود المصدري الكامل باللعبة مع الكود الخاص بـ GTA V أيضاً كما هدد بأنه ينوي المشاركة بالمزيد والمزيد من المقاطع التي تستعرض اللعبة بشكلها الحالي خلال عام 2022 إن لم ترضخ روكستار وشركة Take Two لمطالبه للتفاوض على مبلغ جيد وقام بترك بريده الإلكتروني..!

بحسب المصادر أيضاً، فقد بدأت Take Two في إتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل تجاه أي مسربين لمقاطع GTA 6 لذا لا تستغرب عزيزي القارىء إن وجدت بأن الفيديو الذي أرفقناه أدناه قد اختفى فجأة.

نعود مرة أخرى إلى التسريبات لنؤكد أنه لم يتم تأكيد صحة هذه التسريبات من عدمها ولكن العديد من المسربين مثل Okami Games أكدوا أن هذه التسريبات هي من نسخة تجريبية أولية من اللعبة.

فيديو تسريب لعبة GTA6

وأيضا في مقالنا فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، كشف تسريب ضخم عن 90 مقطع فيديو تم التقاطها للعبة "GTA VI" المنتظرة، تظهر خلالها شخصيات نسائية تلعب دور البطولة، بما يتوافق مع التقارير السابقة التي أشارت إلى اتجاه "Rockstar" نحو تضمين العنصر النسائي في الإصدار السادس.

أوضح تقرير نشره موقع PC Gamer أن شخصاً يحمل اسم "teapotuberhack"، يدعي وقوفه وراء اختراق "أوبر" الذي وقع الأسبوع الماضي، نشر الفيديوهات المسربة للعبة، مشيراً إلى أنه سينشر المزيد من البيانات حول الإصدار الخامس من اللعبة، وكذلك الإصدار القادم GTA 6، في صورة أكواد مصدرية.

أظهرت الفيديوهات المسربة جانب من مجريات اللعبة، سواء من جهة حركة اللاعبين، وكذلك تصميم الأماكن والبيئات الافتراضية المختلفة داخل اللعبة. ومن بين الفيديوهات المسربة، مقطع يظهر شاباً وفتاة يقومان بسرقة مطعم، بنفس أسلوب الثنائي الإجرامي الشهير "بوني" و"كلايد".

وأوضحت الفيديوهات أن بطاقات الرسوميات المستخدمة لمعالجة الرسوم في الإصدارات التجريبية هي بطاقات نفيديا "RTX 3060 Ti" و"RTX 3080"، وبالتالي فإن عمر الفيديوهات المسربة يعود بحد أقصى إلى عامين.

يُذكر أن التقارير الأولية أفادت بأن الجيل السادس من "GTA" يفترض أن يصل إلى الأسواق بحلول 2024.

وفي مقالنا فيديو: شاهد كافة تسريبات لعبة gta 6 فيديوهات- تسريب 90 مقطع من لعبة GTA 6 فيديو، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح ويشرح كافة تسريبات GTA 6 وصدق هذه التسريبات بالصورة والصوت.