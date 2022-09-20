لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدعو لإعلاء ثقافة الوحدة الوطنية

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ما جرى من عملية اعتقال للمطلوبين للاحتلال واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين المحتجين والتأكيد على تجريم وتحريم الاعتقال السياسي .

ودعت لجنة المتابعة في بيان صحفي، القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية للاضطلاع بدورها في حقن الدماء وحماية الممتلكات العامة وتهدئة الاوضاع هناك وفتح تحقيق في استشهاد المواطن/فراس يعيش ومحاسبة الجناة،

وطالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج فوراً عن المعتقلين وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم من بطش الاحتلال الصهيوني خاصة في هذه الأوقات التي نحن في أمس الحاجة فيها للوحدة في مواجهة مخططات اقتحام الأقصى، لاسيما وان عيون الشعب الفلسطيني ترقب بأمل ما يحدث في الجزائر من جهود لاستعادة الوحدة الوطنية

وفيما يلي نص البيان كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المتابعة تدعو لإعلاء ثقافة الوحدة الوطنية

عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأحداث المؤسفة التي بدأت في نابلس الليلة باعتقال الأجهزة الأمنية للمطاردَين مصعب اشتية وعميد طبيلة؛ وما تلا ذلك من أحداث واحتجاجات شعبية واجهتها قوى الأمن بالقمع وإطلاق النار الحي؛ ما أدى لاستشهاد المواطن فراس يعيش وإصابة العشرات من المواطنين.

وأدانت اللجنة واستنكرت ما جرى من عملية اعتقال للمطلوبين للاحتلال واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين المحتجين والتأكيد على تجريم وتحريم الاعتقال السياسي .

وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية بالإفراج فوراً عن المعتقلين وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم من بطش الاحتلال الصهيوني .

ودعت اللجنة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية للاضطلاع بدورها في حقن الدماء وحماية الممتلكات العامة وتهدئة الاوضاع هناك وفتح تحقيق في استشهاد المواطن/فراس يعيش ومحاسبة الجناة .

خاصةً في هذه الأوقات التي نحن في أمس الحاجة فيها للوحدة في مواجهة مخططات اقتحام الأقصى، لاسيما وان عيون الشعب الفلسطيني ترقب بأمل ما يحدث في الجزائر من جهود لاستعادة الوحدة الوطنية.



لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

قطاع غزة

20/09/2022