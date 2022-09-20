الاحتلال يطلق النار تجاه طواقم وزارة الاقتصاد وسط القطاع

فتحت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه طواقم وزارة الاقتصاد وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة في تصريح صحفي:" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وتطلق قنابل الغاز صوب مفتشي مقالع الرمال شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية القريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة بشكل يومي، فضلاً عن استهدافه المتواصل والذي يتكرر أكثر من مرة لقوارب الصيادين العاملة في عرض بحر قطاع غزة.