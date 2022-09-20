ما أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات ، ويواصل الجمهور الكريم في الوطن العربي البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى تردد قناة طيور الجنية بيبي من أجل مشاهدة برامجها وأناشيدها الجميلة التي تتصدر قوائم التريند على جوجل الشهير وغيرها ويقوم الفريق يوميا بنشر مقالات عدة نضع فيها كافة الترددات والقنوات الإخبارية ونشير لكم إلى أنها تعد رائدة كبيرة مخصصة لعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد الدينية. والاسلامية و وأفلام كرتون للأطفال ولقد حصلت على نسبة عالية من المشاهدات والاهتمام الواسع في هذا الامر ويمكن لكم الآن متابعة المقالة في الوصول إلى التردد وخطوات عملية ضبطهم على شاشات التلفاز وهي على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 على عرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

قناة طيور الجنة

وحققت قناة طيور الجنة في آخر فترة، شهرة واسعًا بين السكان في الدول العربية، حيث استطاعت ان تجلب مئات الالاف من الأهالي خاصة الأطفال، لمشاهدة أناشيدها وبرامجها الترفيهية.

وكالة فلسطين اليوم لا تزال تقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المختلفة والتي يرغب الجمهور في مشاهدها، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

نشأة قناة طيور الجنة 2022

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

أناشيد قناة طيور الجنة

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

كما وندعوكم لضبط تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم.