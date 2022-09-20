تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على النايل سات، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تشهد القناة بحثاً كبيراً من قبل المتابعين، وهي من القنوات المميزة والتي تعرض العديد من المسلسلات وخاصة مسلسل قيامة عثمان، ونظراً لأن قناة الفجر تحظى بمتابعة كبيرة من شريحة كبيرة من الناس حول العالم، قامت إدارة القناة بتغيير تردداتها لتقديم أفضل خدمة للبث، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد2022 على النايل سات، كما أرفقنا طريقة ضبط القناة عبر التلفاز، ولمعرفة التردد نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

ويبحث عدد كبير من الناس عن تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، لمتابعة العديد من المسلسسلات عبر تردد القناة وخاصة مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس ، ويمكن لمحبي القناة ومتابعيها ضبط ترددها من خلال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.





طريقة ضبط تردد قناة الفجر:

تردد قناة الفجر الجديد2022، ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، على شاشة التلفزيون باتباع الخطوات التالية:

– بالضغط على زر القائمة.

- ثم اضغط على كلمة خيارات من القائمة.

- ثم اختر تثبيت أو تثبيت.

– عند ضبط القناة يفضل اختيار التثبيت اليدوي.

– اختيار قمر نايل سات / عرب سات من قائمة الأقمار الصناعية Sat Menu.

- أدخل التردد في الكتابة.

– اختيار التردد العمودي V.

– اختر سرعة الترميز 27500 ثم اضغط موافق.

- انتظر حتى يكتمل البحث واضغط على حفظ.

- بعد ذلك ، ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الحالية لتجد أنها قد ضبطت بنجاح التردد الجديد.

مسلسلات قناة الفجر الجديد

تعرض قناة الفجر كل يوم خميس حلقة جديدة من مسلسل عثمان ذات المتابعة الجماهيرية الواسعة والمحبوب لدى عشاق الدراما التركية لذلك سنوضح لكم في اطار مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، أخر التفاصيل الخاصة بعرض المسلسل.

والمؤسس عثمان ‏ مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.