المتطرف "غليك" يقتحم مقبرة باب الرحمة

اقتحم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.

وكان شبان مقدسيون تصدوا، أمس، للمتطرف غليك، خلال اقتحامه مقبرة باب الرحمة، محاولاً النفخ بالبوق عشية "رأس السنة العبرية"، فيما قامت شرطة الاحتلال بإبعاد الشبان.

كما قام مستوطن بالسير أمس، على قبور المقبرة، حتى وصل عند السور الشرقي للأقصى من الجهة الخارجية ونفخ بالبوق، تزامنًا مع نفخ المتطرف غليك داخل المقبرة بحراسة قوات الاحتلال.

وكان غليك قد اقتحم المقبرة، الخميس الماضي، ووضع العلم الإسرائيلي على أحد القبور ونفخ بالبوق، وتصدى له الشبان.

في السياق ذاته، أخرج حراس الأقصى مستوطناً اقتحم المسجد الأقصى قبل قليل من جهة باب "السلسلة".