داخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن المتأخرين من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف رقم (2022/33) هنــــا، وللحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36) هنـــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.