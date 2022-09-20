من هي الشخصية الملكية التي غابت عن جنازة إليزابيث الثانية؟

اجتمع أفراد العائلة المالكة في بريطانيا في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر أبي، أمس الإثنين، تليها صلاة تذكارية في كنيسة سانت جورج في وندسور.

ويُشار إلى أنه حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية أفراد العائلة الملكية وبعض من نجوم الفن في هوليوود، لكن شخصية بعينها غابت عن الحدث بشكل واضح.

وقالت مجلة "هالو" الأمريكية:" لم تحضر كاثرين دوقة كينت المناسبة الكئيبة، وتبلغ كاثرين من العمر 89 عامًا، وهي متزوجة من الأمير إدوارد، دوق كنت، وهو ابن عم الملكة الراحلة، الذي تواجد في الجنازة".

ولفتت المجلة، إلى أنه نادرًا ما تُشاهد الدوقة في المناسبات الرسمية، حيث أنها تخلت عن واجباتها الملكية في عام 2002 واستغنت عن لقب صاحبة السمو الملكي.وشوهدت الدوقة في شهر مايو/أيار الماضي عندما حضرت حدثًا في لانكستر هاوس في لندن من أجل جمعيتها الخيرية "فيوتشر تالنت".

وقبل ذلك، كان آخر ظهور علني للدوقة في عام 2019 عندما استضافت حفلًا موسيقيًا في قصر سانت جيمس في الكلية الملكية الشمالية للموسيقى.

جدير ذكره أنه لم يتم الكشف عن سبب غياب دوقة كينت، فمن المعروف أنها عانت من مشاكل صحية في الماضي، منها التهاب الدماغ والنخاع العضلي، المعروف أيضًا باسم متلازمة التعب المزمن، وربما تكون السبب في غيابها.

