صعود كبير لسعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن اسعار الذهب في لبنان، ونقدم لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ونتيجة للصعود الكبير لقيمة الدولار في الأسواق اللبنانية، زادت نسبة البحث من قبل الكثير من الناس عن أسعار الدولار في لبنان، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويتابعونها باستمرار، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: صعود كبير لسعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعينا الكرام متابعة المقال إلى النهاية.

صعود سعر الدولار في لبنان

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 20-9-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في لبنان

وصعد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث تم تداوله صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة تتراوح ما بين 39000 - 39100 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس، مسجلا ما بين 38900 - 39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما كان قد سجل عصرا تسعيرة تراوحت ما بين 38700 - 38800 ليرة لبنانيّة لكل دولار، بحسب موقع "lebanon24".

سعر الدولار في منصة صيرفة

وذكر مصرف لبنان المركزي أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" الجمعة الماضية بلغ 57 مليون دولار بمعدل 29600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

اقتحام البنوك وسحب الودائع

وتعرضت المصارف اللبنانية لعمليات اقتحام مسلح واحتجاز رهائن في ظل احتياج المودعين لاستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي.

وكانت منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

واعتُقل رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم بنكا في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله بدون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.