الرابطة الإسلامية: محاولات الاحتلال أسرلة المنهاج في القدس لن تنحج في كي وعي الاجيال

أكدت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ان محاولات الاحتلال لأسرلة المنهاج في القدس المحتلة لن تنجح في حرف أجيالنا وكي وعيهم، وستظل هذه الأجيال متاريس تحدي لعدوانه وبطشه.

اعتبرت ان الاحتلال الصهيوني يحال مؤخراً فرض منهاج مزور ومحرف ليتم تدريسه عنوة في مدارس مدينة القدس، حيث استغل حالة الضعف التي تعاني منها أمتنا لينتقل من محاولات التدخل في المنهاج الفلسطيني وحذف بعض المصطلحات والفقرات

وشددت الرابطة خلال بيان لها على إن إقدام الاحتلال على هذه السياسة، يتطلب برامج مضادة من الأطر الطلابية والمؤسسات التعليمية لإفراغ مخططاته اللعينة من محتواها ، موضحاً ان الأسرة المقدسية التي نعول عليها، وأئمة المساجد والمؤسسات المجتمعية المختلفة دور هام في تعرية هذه السياسة وإفشالها.

واعتبر ان إن دور وسائل الإعلام المختلفة مهم في صد وكبح هذه المخططات الصهيونية اللعينة، وفضح مساعيها ومآربها.

وطالب جموع أمتنا الإسلامية والعربية أن يدعموا قطاع التعليم في القدس، ويكونوا سهما في حماية أجيالنا من الضياع.