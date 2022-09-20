هل سيطرأ انخفاضاً على أسعار الذهب في الأردن 2022

تشهد اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20/9/2022 ، استقراراً في اسعارها وسط توقعات ان تشهد اسعار الذهب في الاردن مزيداً من الانخفاض ، وخاصة بعد ان العالم يترقب اعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غداً الأربعاء، أحد الاجتماعات التاريخية. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو سيرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة غير مسبوقة إلى 3.25٪، مما يؤثر على سعر الذهب .

اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20/9/2022

اسعار الذهب في الاردن تواصل التذبذب خلال الايام القادمة وسط توقعات بغنخفاض الذهب وخاصة ان الارتفاع السابق للفدرالي طرأ انخفاض على سعر الذهب في حين شهد الدولار ارتفاعاً .







