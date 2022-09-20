"مهجة القدس": الأسير المجاهد محمد أبو غرة يتنسم عبير الحرية

أفــادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتـلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجـاهد محمد نظمي أحمد أبو غرة (20 عامًا) من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 3 سنوات.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/09/2019م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد أبو غرة ولد بتاريخ 04/07/2002م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القلبية الـحـارة من الأسيـر المحرر محمد أبو غرة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.