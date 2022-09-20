أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20-9-2022

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أسعار الذهب في الأردن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، تزامنًا مع هبوط "النفيس" في الأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلى 37.99 دينار (53.58 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 33.24 دينار (46.89 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى 28.49 دينار (40.19 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.16 دينار (31.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 1.182 ألف دينار (1666 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 265.95 دينار (375.08 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين استعدادًا لأسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية العالمية، وسط توقعات باتجاه عام لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمواجهة ارتفاع التضخم