بيان لعائلة المطارد مصعب اشتية تدين اعتقال نجلها على يد "أمن السلطة"

دانت عائلة المطارد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في الضفة مصعب اشتية، اليوم الثلاثاء، محاصرة الأجهزة الأمنية للمطارد والمطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية، واعتقاله ورفيقه المطارد عميد طبيلة.

وقالت العائلة في بيان لها:" أن الأجهزة الأمنية نصبت كميناً لاعتقال ابننا مصعب قرب كلية الروضة، وننفي نفيا قاطعا ما تروجه الأجهزة بأننا قمنا بتسليمه أو طلبنا اعتقاله، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة ابننا، وما تلى ذلك من أحداث، مطالبة بالاطمئنان عليه وعلى صحته بعد حادثة اعتقاله.

وإليكم نص البيان:

بيان عائلة المطارد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في نابلس مصعب اشتية:

-ندين محاصرة الأجهزة الأمنية للمطارد والمطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية، واعتقاله ورفيقه المطارد عميد طبيلة.

- ننعى الشهيد فراس فارس يعيش الذي ارتقى إثر الأحداث المؤسفة وإطلاق الأجهزة الأمنية النار عشوائيا على أبناء شعبنا في مدينة نابلس.

-الأجهزة الأمنية نصبت كميناً لاعتقال ابننا مصعب قرب كلية الروضة، وننفي نفيا قاطعا ما تروجه الأجهزة بأننا قمنا بتسليمه أو طلبنا اعتقاله".

-نحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة ابننا، وما تلى ذلك من أحداث، مطالبة بالاطمئنان عليه وعلى صحته بعد حادثة اعتقاله.

-ندعو الشرفاء والعقلاء بالتدخل فورا لحقن الدماء والافراج عن المعتقلين، ووحدة الصف أمام الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.