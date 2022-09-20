القناة 12: التقديرات "الإسرائيلية" تشير الى الاقتراب من شن عملية عسكرية واسعة في الضفة

كشفت القناة الـ12 العبرية ان التقديرات "الإسرائيلية تشير إلى أن الاحتلال "الإسرائيليّ"، "قريب جدا" من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة المحتلة، "ما لم تتعامل" السلطة الفلسطينية مع التصعيد الذي تشهده الضفة مؤخرا، "بشكل فعال".

وقالت القناة ال12 أن هناك محاولات لتنفيذ عمليات "بشكل شبه يومي" في الضفة، بحسب ما تزعم أجهزة أمن الاحتلال. وفي هذا الصدّد نقل "واينت" عن مصادر في الأجهزة "الإسرائيلية"، أن المقاومة"، قد ارتفعت إلى "عتبة ذروة موجة العمليات قبل ستة أشهر"، والتي كانت في آذار/ مارس الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن "السبب الوحيد لعدم وجود نفس العدد من الضحايا (الإسرائيليين) كما كان في بداية موجة ’المقاومة’ في آذار، هو الإجراءات المضادة الناجحة"، التي يزعم الاحتلال أنه اتّخذها.

وذكر التقرير أن جهاز "الشاباك"، وجيش الاحتلال، يعملان "لمنع امتداد الأحداث من شمال الضفة إلى مدن أخرى في جميع أنحائها"، مضيفا أن "إسرائيل" قريبة جدا من عملية أكثر شمولا في شمال (الضفة)، إذا لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع المقاومين بشكل فعّال".