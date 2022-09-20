اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 20/9/2022، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات تفتيش وتخريب في منازل الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منزله في القرية والعبث بمحتوياته، والشاب أحمد عيسى حمدان (34 عاماً).

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية مواطناً من مدينة الخليل، وهو زياد يونس أبو عيشة، أثناء مروره على الحاجز العسكري المقام بمحاذاة مسجد جبل الرحمة وسط المدينة.

ودار عراكاً بين جنود الاحتلال وعدد من الفلسطينيين الذين يقطنون في حي تل الرميدة وجبل الرحمة، على الحاجز العسكري المذكور.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، خلال مداهمتها لعدة بلدات مقدسية، طالت الشبان محمد البعراني ورشدي حوشية وقصي ريان.

وشهد شهر أغسطس/آب الماضي تصاعدًا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. يوسف أحمد الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٢. المحرر المصاب أيمن خالد الخضور- بدو شمال غرب القدس

٣. عيسى رشدي حوشية- القبيبة شمال غرب القدس

٤. أحمد عيسى حمدان- الشواورة شرق بيت لحم

٥. محمد البعراني- القدس

٦. محمود بكر أبو الهوى- القدس

٧. مصطفى أبو الهوى- القدس

٨. قصي ريان- بيت دقو شمال غرب القدس