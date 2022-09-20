مقتل مواطن برصاص أجهزة أمن السلطة جراء الاحداث التي شهدتها نابلس

توفي فجر اليوم الثلاثاء 20/9/2022 ، مواطن متأثرًا بإصابته خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية على إثر اعتقال الأجهزة الأمنية للمطلوب الأول للاحتلال بنابلس مصعب اشتية.

وأعلنت مصادر عائلية وفاة فراس يعيش (53 عاماً) إثر إصابته بجراح بالرأس، نقل على أثرها للمستشفى بحالة حرجة وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.

والشهيد يعيش هو شقيق للشهيد أمجد يعيش الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل سنوات.

وتواصلت خلال ساعات الليل المواجهات بين الشبان والأجهزة الأمنية التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين آخرين أحدهم بحالة خطيرة.

ونعت مجموعة "عرين الأسود" المواطن يعيش الذي قتل برصاص الأجهزة الأمنية، ودعت لإعلان الحداد وعدم فتح المحلات التجارية.