الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 2022-09-20، أن يطرأ أنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الإعتدال نهاراً. مساء يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 2022-09-21

تسيطر أجواء صيفية عادية ومعتدلة تماماً لم تشهدها البلاد منذ بداية الصيف ومطلع شهر أيار الماضي في مختلف المناطق وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وبدءاً من فترة العصر يسود جو منعش وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يسود جو بارد نسبي في القمم والجبال العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 2022-09-22

تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماماً وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة.وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحياناً. وعصراً يسود جو منعش وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يسود جو بارد نسبي في القمم والجبال العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 2022-09-23

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار خاصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو صيفي أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم