فيديو.. 3 إصابات بينها حالة خطيرة برصاص أمن السلطة في نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قمع عناصر من أمن السلطة لمتظاهرين في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، خرجوا احتجاجًا على اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية.

وأفاد الهلال الأحمر –في بيان له- بوقوع 3 إصابات من بينها إصابة خطيرة بالرأس الإصابتان الأخيرتان بشظايا، برصاص أمن السلطة".

وعلى إثر اعتقال السلطة للمطارد اشتيه، عقد مقاومين ملثمين مؤتمرًا صحفيًا في جنين، نددوا باعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية، وأكدوا أن هذا العمل يخدم الاحتلال فقط، وطالبوا السلطة بالكف عن ملاحقة المقاومين.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن السلطة في نابلس، تخللها اطلاق نار كثيف ونشر الأخير مركبات عسكرية في المدينة.