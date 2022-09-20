أبو شاهين: نسعى لصد هجمات التخريب الاجتماعي التي تطال وعي الشباب بالمخيمات الفلسطينية

افتتحت حركة الجـهـاد الإسلامي - ساحة لبنان، الإثنين، مجمع الشـهيد القائد "خالد منصور" في مخيم نهر البارد، والذي يتضمن مرافق ثقافية ورياضية وتعبوية خاصة بفئة الشباب.

وخلال حفل الافتتاح أشاد مسؤول ساحة لبنان في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ علي أبو شاهين، بالجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع الكبير، شاكراً كل من ساهم في إنشاء المجمع الذي يهدف لدعم وتدريب الشباب والكوادر في كافة المجالات".

وأوضح أبو شاهين أن "الهدف الرئيس وراء مساعي إنشاء هذا المجمع هو الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة داخل المخيمات الفلسطينية في ظل ما تتعرض له من هجمات تخريب اجتماعي، تطال الوعي لدى الشباب، والتأثير عليهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة".

وبين القيادي بالجهاد أن "حركته أطلقت على المجمع اسم القائد الشـهيد "خالد منصور" عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الجنوبية لسرايا القدس في غزة، تخليداً له وللدماء التي ارتقت إلى العلا بعد سيرة ومسيرة طويلة من الجهاد والمقاومة".

وأشار أبو شاهين أن "خطوة اختيار مخيم نهر البارد لإنشاء مجمع خالد منصور ، هي بمثابة رسالة بأن المخيم الذي عانى من دمار، ما زال ينتظر اكمال مشروع الإعمار، لاسيما مع تخلي الأونروا عن مسؤولياتها".

وأكد القيادي أبو شاهين، أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان، طالما شكلت عنواناً للصمود والمقاومة، والعزة والكرامة، ومازالت تحافظ على الهوية والوجود الفلسطيني منذ عام ٤٨، رغم كل التحديات".