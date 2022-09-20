أجهزة السلطة تعتقل المطارد مصعب اشتية بنابلس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر المطارد مصعب اشتية وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحلتة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت اشتية برفقة آخرين، وسط مدينة نابلس.

وأكدت عائلة اشتية نبأ اختطاف نجلها مصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي، وقالت: "لا صحة للأنباء الكاذبة التي يُروج لها بموافقتنا على تسليمه".

يذكر أن المطارد مصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده باغتياله أكثر من مرة.

وأشعل شبان الإطارات على دوار نابلس احتجاجاً على اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية، وسط إطلاق نار وإغلاق عدة شوارع رئيسية في المدينة.

وانطلقت دعوات إلى مسيرة احتجاج ضد اعتقال المطارد لقوات الاحتلال مصعب اشتيه على يد أجهزة السلطة، على دوار الشهداء في مدينة نابلس.

من جهته، دانت حركة "حماس"، اعتقال الامن الوقائي مصعب اشتية، وطالب بالأفراج عنه فورًا.