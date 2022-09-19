سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الثلاثاء 20-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية ، فريق موقع فلسطين اليوم قام بالتركيز في مقالته على سعر الذهب اليوم في الأردن بجميع العيارات بسبب عمليات البحث الواسعة عليه حيث سيتعرف الجميع على تلك الأسعار عند القراءة الكاملة كما أن الفريق يحرص يوميا على نشر سعر الذهب في جميع البلدان العربية منها جمهورية مصر العربية والسورية واللبنانية لا سيما أن تلك الأسعار تختلف بين الحين والآخر لا سيما مع الازمات العالمية التي تحدث وهي متصاعدة مثل الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات اقتصادية على العالم الخطيرة .

وفي هذه السطور وضحنا لكم سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الثلاثاء للبيع والشراء بالمصنعية ، حيث تظهر بيانات جوجل الشهير أنه يوجد اهتماما واسعا على حد تصل يوميا قرابة 20 ألف وما يزيد ، ويترتب الان لكم متابعة الامر بجميع تفاصيل سعر الذهب في السطور التالية :

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20-9-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.21 دينار $53.89

سعر الذهب عيار 22 35.03 دينار $49.40

اسعار الذهب عيار 21 33.44 دينار $47.16

اسعار الذهب عيار 18 28.66 دينار $40.42

سعر الذهب عيار 14 22.29 دينار $31.44

سعر الذهب عيار 12 19.11 دينار $26.95

اسعار أوقية الذهب 1,188 دينار $1,676

اسعار جنيه الذهب 267.48 دينار $377.24

اسعار كيلو الذهب 38,211 دينار $53,891

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

13 سبتمبر 38.84 33.99 29.13 22.66 19.42

12 سبتمبر 39.34 34.42 29.50 22.95 19.67

11 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.58

10 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.59

9 سبتمبر 39.16 34.27 29.37 22.84 19.58



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .