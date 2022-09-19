سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء- سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان، اظل سعر الدولار اليوم في السودان ثابتا صباح الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022 لدى البنك المركزي، كما استقر لدى السوق الموازية (السوداء)، وفي الساعات الماضية، رصد فريق موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة على أسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء من قبل الجهمور العربي وخاصة السوداني لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، خاصة وأن أسعار العملات في السودان تلقى اهتماماً كبيرة من قبل الجمهور السوداني والعربي، وأسعار صرفه مقابل العملات العربية والاوروبية، وسجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي مستوى 569.73 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و575.32.

سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

سجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي مستوى 569.73 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و575.32 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب نشره بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند 578 جنيهاً.

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022م اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من السوق السوداء و البنوك https://t.co/GWf6C0IUPo 👇🏾 تفاصيل من الرابط — اخبار السودان (@sudanakhbar) September 12, 2022

سعر الدولار اليوم في السودان

وضمن مقالنا سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء- سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان، من ناحية اخرى , كشف بنك السودان المركزي عن إبرام تعاقدات مع بعض الشركات الأجنبية، بشأن طباعة كميات من الأوراق النقدية فئة الـ1000 جنيه، رفض الإفصاح عن حجمها.

وعزا مدير إدارة الإصدار بالبنك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الخطوة لتغطية حاجة الاقتصاد من الفئات النقدية، فضلاً عن ضعف كفاءة مطبعة السودان للعملة، التي قال إنّها تعمل بكفاءة أقل من ما هو مطلوب من الأوراق النقدية.

وأكّد عبد الرحمن استمرار عملية تطوير ورفع كفاءة مطبعة السودان للعملة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد عبد الرحمن بوجود نوعين من فئة الألف جنيه، الأوّل تمّت طباعته في عهد النظام البائد، بغرض معالجة أزمة السيولة التي كانت مستفحلة في ذلك الوقت، والثانية تمّت طباعته في عهد الحكومة الحالية في العام 2022 بسبب التضخّم.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء- سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وفي مقالنا سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء- سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان، سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 570.60 جنيه لدى الصرافات، و576.20 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 578 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 650.60 جنيه لدى الصرافات، و656.36 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 710 جنيهات.

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية من بنك أمدرمان الوطني ليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022م.

سعر الدولار اليوم في السودان، الخرطوم

بنك أمدرمان الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق#بنك_أمدرمان_الوطني pic.twitter.com/s9CFHEZo0k — Omdurman National Bank - بنك أمدرمان الوطني (@ONBsudan) September 19, 2022

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات السبت لدى البنك المركزي نحو 151.66 جنيه لدى الصرافات، و153.15 جنيه لدى المصارف التجارية، وجاء سعره في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 153 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.08 جنيه في الصرافات، و156.61 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 157 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي بقيمة 1842.67 جنيه في الصرافات، و1860.75 جنيه في المصارف التجارية.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء

وضمن مقالنا سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء- سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني وخاصة الدولار الذي يشهد ارتفاعاً في قيمته خاصة بعد توقعات برفع الفائدة يوم غدٍ الثلاثاء بقيمة 1.00% من قبل الفيدرالي الامريكي.