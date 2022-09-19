سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، يواصل المصريين في كل صباح عملية بحثهم عبر محرك قوقل ومحركات البحث الأخرى عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك باقي العملات الأجنبية الأخرى، لذلك وضعنا لكم في " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20/9/2022م، في مصر تحديث يومي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواكبها ويرصدها فريق العمل بشكل دائم عبر محرك البحث قوقل، وضمن متابعتها اليومية لكافة أسعار العملات في كافة الدول العربية وأبرزها مصر وسوريا ولبنان والسودان والمغرب والجزائر وغيرها من الدول العربية التى تلقى بشكل هام للعملة الامريكية الدولار وغيره من العملات الاجنبية، وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية وماكينات الصراف الآلي.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB مسجلًا نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وفقد الجنيه المصري 19 قرشًا مقابل الدولار منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول بحسب بيانات المركزي المصري، وينتظر المصريون قرار المركزي المصري بشأن الفائدة يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد يوم من إصدار الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

وتوقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

فيما توقع بنك ستاندرد تشارترد تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

وعلى مسار توفير موارد العملة الصعبة، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ونوضح لكم في مقالنا سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، وصدرت مصر ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية وفقا للملا.

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.

سعر اليورو اليوم في مصر

وقفز سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

فيما تباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مستقرًا عند مستوى 19.26 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى مستوى 19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع أمس.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول بمداخلة متلفزة إن #البنك_المركزي يتبع سياسة تدريجية لتحرير سعر صرف الجنيه متوقعًا وصول #الدولار إلى 20 جنيهًا نهاية العام الحالي pic.twitter.com/vic9eHuVRK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 19, 2022

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB مسجلًا نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وضمن مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 21.98 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

فيما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر إلى مستوى 21.98 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) إلى مستوى 22 جنيهًا للشراء، و22.32 جنيه للبيع، مقابل 22.24 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مستقرًا عند مستوى 5.15 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم لدى بنك مصر، حيث حافظ على مستواه عند 5.14 جنيه للشراء، فيما ارتفع إلى 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) مسجلًا نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

الاستقرار يخيم على أسعار #الدولار و #الذهب في مستهل تعاملات اليوم pic.twitter.com/Yae6DaJA4f — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 19, 2022

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.27 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع، مقابل 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، منخفضًا إلى 62.64 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 63.01 جنيه للبيع، مقابل 62.67 جنيه للشراء، و62.94 جنيه للبيع.

وضمن مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، نرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري يوم الثلاثاء 20/9/2022م.