إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة –في تصريح صحفي- إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر، القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر، وسط استفزاز المواطنين.