مصادر لـ"فلسطين اليوم": الإعلان عن صرف المنحة القطرية عن شهر 9 خلال الـ48 ساعة المقبلة

رجحت مصادر خاصة لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 9سبتمبر 2022، للأسرة الفقيرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتوقعت المصادر، أن يتم البدء في إرسال الرسائل للأسر المستفيدة من المنحة القطرية الـ100$ يوم غدٍ الثلاثاء 20/9/2022م ، وفق آلية صرفها خلال الشهر الماضي أغسطس 8.

وبينت أن المنحة القطرية لشهر 9سبتمبر، ستصرف لـ 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وفي 20 اغسطس الماضي، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.