الاحتلال يعتمد تعيين سفيرة جديدة في تركيا

أفاد الإعلام العبري، اليوم الاثنين، بأن لجنة التعيينات العليا فيما تسمى بوزارة الخارجية "الإسرائيلية" وافقت على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة "إسرائيل" في تركيا.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فقد عملت ليليان خلال العامين الماضيين كمسؤولة عن السفارة "الإسرائيلية" في أنقرة بعد طرد السفير السابق، إيتان نائيه، من تركيا في مايو 2018.

وفي حين قرر الجانبان استئناف العلاقات الدبلوماسية عبر كامل الهيئات الرسمية، وفق ما أعلن قبل شهر من اليوم، ديوان رئيس الحكومة "الاسرائيلية" يائير لابيد.

وجرى الاتفاق على استعادة السفيرين والقنصلين العامين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الحكومة "الإسرائيلي"، يائير لابيد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وافقت لجنة التعيينات، أيضا على تعيين روت بار في القنصلية العامة لـ"إسرائيل" في شنغهاي، وإسماعيل خالدي سفيرا لـ"إسرائيل" في عشق أباد، عاصمة تركمانستان.