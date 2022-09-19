هل تعمد رونالدو الرد على إبراهيموفيتش؟

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الجدل من خلال صورة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين.

وكان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، قد رد على تصريحات طالبته بالاعتزال، وقال: "إذا رأيت لاعبا أقوى مني سأعتزل. لكنني لم أر ذلك بعد".

ونشر رونالدو صورة له اليوم، وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويظهر قوته البدنية، مما دفع متابعيه للتأكيد من خلال التعليقات على أنه أقوى رياضي في العالم.

وكتب رونالدو معلقا على الصورة "حول السلبيات إلى حوافز، وحول الأخطاء إلى انتصارات".

جدير بالذكر، أن رونالدو حاول الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن ناديه تمسك ببقائه.



وكان النجم البرتغالي قد نجح في كسر صيامه التهديفي هذا الموسم، الخميس الماضي، إذ سجل هدفا في مرمى فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، بالجولة الثانية من مجموعات مسابقة الدوري الأوروبي.



