سعر جميع أنواع ايفون 14 برو ماكس pro max في فلسطين 2022 .. سعر ايفون 14في غزة والضفة

سعر جميع أنواع ايفون 14 برو ماكس pro max في فلسطين 2022 ، وعلى محرك جوجل يبحث الأشخاص عن تفاصيل سعر ايفون 14 برو max وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى نشر هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل الكاملة إلى جانب مواصفات الجهاز الخرافي في مزاياه التقنية العالية على صعيد الكاميرا والشاشة والمواصفات الداخلية والخارجية ، ولقد عمل الفريق على مدار الأيام الماضية على نشر العديد من المقالات التي تحدثنها بها عن ايفون 14 التي أعلنت عنه شركة أبل الامريكية والان يترتب عليكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية حيث ارفقنا لكم الفيديو وصور عن التليفون وهو التالي:

سعر ايفون 14 برو ماكس pro max في فلسطين 2022

وفيما يتعلق بسعر هاتف تليفون برو ماكس في قطاع غزة فقد تم طرحه في السوق بسعر 8500 شيكل، أي ما يقارب 2500 دولار أمريكي. وفيما يلي سعر ايفون 14 بجميع اصنافه بالدولار وهو التالي:

سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس في الضفة الغربية

وعن تفاصيل سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس ، وهو على النحو التالي: إذ أن جاء سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 128 ، 1099 دولار أمريكي ،، سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 256،، 1199 دولار أمريكي.. سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 512، 1399 دولار أمريكي، سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 1 تيرا،، 1599 دولار أمريكي. وفيما يلي مركز لبيع الجوالات في غزة يعلن عن سعر ايفون 14 برو وبرو ماكس وهو التالي:

سعر ايفون 14 برو ماكس max في غزة والضفة بالدولار والشيكل

مواصفات جهاز ايفون 14 برو ماكس max

وبجانب التفاصيل التي وضعنا فيها عن سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس pro max في قطاع غزة والضفة الغربية بالدولار والشيكل 2022 وضعنا لكم مواصفات ايفون 14 برو ماكس ، وهو على النحو التالي: أولا: يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .، ثانيا: يأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.8 ملم مع وزن 172 جرام .

ثانيا، ونواصل معكم تقديم التفاصيل بشان ايفون 14 ، إذ يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim ، ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

ثالثا: بالنسبة للخامات يأتي بظهر من الزجاج مع فريم المونيوم . الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, hotspot . البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE ، يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS . وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف بصمة الوجه .

ونواصل معكم ، إذ أن هذا الجهاز الذي بدأ في اكتساح السوق العالمي ، أنه يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي . السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت أفضل نسبياً . منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم من نوع الـ Lightning . البطارية بحجم 3279 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .

كما وجاءت مواصفات ايفون 14 ، إذ يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16 . يتوفر الهاتف باللون الاحمر وباللون الأزرق وباللون الأبيض وباللون الوردي وباللون الأسود . وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس pro max في قطاع غزة والضفة الغربية بالدولار والشيكل 2022 حول نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .