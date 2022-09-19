القوات الأوكرانية تقصف حي سكني بقذائف مدعومة من "حلف الناتو"

قتل، اليوم الاثنين، 15 شخصاً نتيجة قصف القوات الأوكرانية بقذائف تلقتها من حلف شمال حلف الاطلس (الناتو) لحي كويبيشيف في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت المدنيين بقذيفة عيار 155 ملم (بمواصفات "الناتو)، حيث تسبب انفجار القذيفة في تشظي جثث المدنيين لمئات الأمتار.

وقد أعلن عمدة المدينة، أليكسي كولمزين، البيانات الأولية لحصيلة القتلى وهي 15 شخصًا، بينما يجري الآن تحديد عدد الجرحى.

وتلقت كييف دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات من دول حلف الناتو والولايات المتحدة، حيث قامت بدعم القوات الأوكرانية بصواريخ وقذائف مدفعية ومضادة للدروع متطورة لقتال القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.