سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس pro max في فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بالدولار والشيكل 2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في قطاع غزة والضفة عن سعر ايفون 14 برو ماكس max عبر محرك جوجل الشهير وقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري عن التفاصيل الجديدة حول هذا التليفون الجديد الذي يتمتع بمواصفات جميلة جدًا على مستوى التقنية والاتصالات والتحديثات التي أضافتها شركة أبل الامريكية وهو ما جعله من أفضل الهواتف مقارنة بنظيراتها من سامسونغ وشاومي وهواي ويترتب عليكم الان مواصلة القراءة للمقالة وهو التالي:

سعر ايفون 14 برو ماكس pro max في قطاع غزة بالدولار والشيكل 2022

وفيما يتعلق بسعر هاتف تليفون برو ماكس في قطاع غزة فقد تم طرحه في السوق بسعر 8500 شيكل، أي ما يقارب 2500 دولار أمريكي. وفيما يلي سعر ايفون 14 بجميع اصنافه بالدولار وهو التالي:

سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس في الضفة الغربية

وعن تفاصيل سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس ، وهو على النحو التالي: إذ أن جاء سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 128 ، 1099 دولار أمريكي ،، سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 256،، 1199 دولار أمريكي.. سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 512، 1399 دولار أمريكي، سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 1 تيرا،، 1599 دولار أمريكي.

سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس في فلسطين

مواصفات جهاز ايفون 14 برو ماكس max

وبجانب التفاصيل التي وضعنا فيها عن سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس pro max في قطاع غزة والضفة الغربية بالدولار والشيكل 2022 وضعنا لكم مواصفات ايفون 14 برو ماكس ، وهو على النحو التالي: أولا: يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .، ثانيا: يأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.8 ملم مع وزن 172 جرام .

ثانيا، ونواصل معكم تقديم التفاصيل بشان ايفون 14 ، إذ يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim ، ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

ثالثا: بالنسبة للخامات يأتي بظهر من الزجاج مع فريم المونيوم . الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, hotspot . البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE ، يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS . وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف بصمة الوجه .

ونواصل معكم ، إذ أن هذا الجهاز الذي بدأ في اكتساح السوق العالمي ، أنه يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي . السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت أفضل نسبياً . منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم من نوع الـ Lightning . البطارية بحجم 3279 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .

كما وجاءت مواصفات ايفون 14 ، إذ يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16 . يتوفر الهاتف باللون الاحمر وباللون الأزرق وباللون الأبيض وباللون الوردي وباللون الأسود . وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها سعر تليفون ايفون 14 برو ماكس pro max في قطاع غزة والضفة الغربية بالدولار والشيكل 2022 حول نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .