كوندي: محادثتي مع تشافي وتوخيل سر انتقالي إلى برشلونة

كشف الفرنسي الدولي جول كوندي السبب وراء تفضيله الانتقال إلى برشلونة الإسباني بدلا من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

واختار كوندي الانتقال من إشبيلية إلى برشلونة هذا الصيف بعقد يمتد لخمس سنوات بعدما كان على وشك الانتقال لتشيلسي.

وقال مونتشي مدير الكرة في إشبيلية وقتها إن كوندي لجأ إلى الانتقال لبرشلونة بعدما سحب تشيلسي عرضه بسبب "شكوك".

ولكن كوندي أكد في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أنه من اتخذ القرار بعد استمالة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وأوضح: "أولا، انتقلت لناد ضخم، شهد أوقاتا جيدة، وتراجع قليلا في الآونة الأخيرة... أتيت إلى مشروع لن أسميه (إعادة بناء)، لأننا نمتلك بالفعل فريقا يستطيع المنافسة، لكن بدلا من ذلك، يتم مداورته".

وأضاف: "أردت أن أكون جزءا من هذه الحركة وهذا المشروع، بحثا عن الألقاب، حتى أعيد برشلونة إلى المكانة التي كان يحتلها دائما، بين أفضل الأندية".

وبيّن كوندي: ""كانت هناك محادثة مع المدرب. تكلمنا عن كرة القدم. شعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يعرفني جيدا، ويعرف طريقة لعبي وصفاتي... تحدثت أيضا مع توماس توخيل (المدير الفني السابق لتشيلسي) وشعرت أيضا أنه يريد انضمامي، لكنني ببساطة فضلت حديث تشافي".

وقدم تشيلسي بداية مهتزة في الموسم الحالي، وأقال توخيل مؤخرا بعد 20 شهرا قضاها المدرب الألماني في قيادة البلوز.

ورغم المشاكل المالية التي عانى منها برشلونة في الفترة الماضية، بدأ الفريق الموسم الحالي بقوة؛ حيث يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط بعد أول ست مباريات في المسابقة.