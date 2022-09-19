خطوات حساب القرض من البنك الأهلي المصري 2022 NBE، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة حساب القرض من البنك الأهلي المصري، خاصة أن البنك الأهلي يوفر لعملائه مجموعة كبيرة من القروض الشخصية التي تحتاج فقط لضمانات الرواتب، حيث إنها تختص بالموظفين، ويتم الاقبال عليه بسبب توفيره خطط السداد السهلة في الأقساط والفوائد، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن طريقة حساب القرض من البنك الأهلي المصري 2022 NBE.

خطوات حساب القرض من البنك الأهلي المصري 2022 NBE

نبذة عن البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري منذ إنشاؤه عام 1898م وهو يقدم الكثير من الخدمات المصرفية إلى عملائه والتي من أبرزها القروض، التي تتضمن مجموعة كبيرة مختلفة في المزايا.

لذا حال اشتراك العملاء في أي قرض فإنهم بحاجة لحسابه، ومن هنا أتاح البنك ذلك بشكل إلكتروني بسيط، لذا نعرض لكم كيفية حساب القرض من البنك الأهلي المصري كما في الخطوات التالية:

1. الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول من هنا alahlynet.com.eg.

2. الضغط على أيقونة حاسبة القرض الموجودة بالقائمة الجانبية.

3. إضافة مبلغ القرض.

4. تحديد سهر الفائدة أو العائد.

5. إضافة تاريخ بداية القرض.

6. تحديد موعد سداد أول قسط.

7. إضافة عدد الأقساط.

8. الضغط على أيقونة احتساب لمعرفة قيمة الأقساط الشهرية وإجمالي الدفع والفائدة المستحقة.

أنواع قروض البنك الأهلي المصري

يُقدم البنك مجموعة كبيرة من القروض المختلفة في فترة السداد والعائد، ونذكرها في الفقرات التالية:

1- القرض الشخصي النقدي

يتضمن ذلك القرض في داخله مجموعة أخرى من القروض، ونذكرها في النقاط التالية:

• قرض بضمان تحويل المرتب : فائدته 17%، ويصل إلى عشر سنوات.

• قرض بدون ضمان تحويل المرتب : الفائدة بين 17.25 إلى 17.5%، وفترته من عام لأربعة أعوام.

• قرض الموظفين في القطاع الخاص : فائدته 14.5%، ويصل إلى عشر سنوات.

• قرض أصحاب المهن الحرة : فائدته 19.5%، ومدته سبع سنوات.

• قرض موظفي قطاع البترول والغاز : الفائدة 17%، ومدته عشر سنوات.

• قرض الأطباء : الفائدة 16.5% وفترة سداده تبلغ سبع سنوات.

• قرض أصحاب المعاشات : الفائدة 16.5% وأقصاه عشر سنوات.

• قرض موظفي البنوك : فائدته 16.5%، وتصل فترة سداده سبع سنوات.

• قرض بضمان الشهادات : فائدته 2% من سعر الشهادة، وفترة سداده تصل لعشر سنوات.

2- قرض السيارة

يتم منح ذلك القرض على أساس الاوعية الادخارية، ويجب فيه ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يتجاوز 60 عام، إلا لأصحاب المهن الحرة لا أقل من 25 عام ولا يزيد عن 65 عام، ونعرض مزاياه في النقاط التالية:

• لا يحتاج لضامن.

• بلوغ التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للموظفين، و3 مليون لأصحاب المهن الحرة.

• التمويل لنسبة 100% من قيمة السيارة.

• اختلاف فترات السداد إلى سبعة أعوام.

• سعر العائد التنفسي.

• برامج خاصة للشركات.

• عدم تواجد أي مصروفات للاستعلام الائتماني.

• أقل حد لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه مصري.

3- مبادرة البنك المركزي

تُقدم تلك المبادرة إلى متوسطي ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى مبادرة 3%، والدخل الشهري يتم تحديده حسب لإعلان صندوق التمويل العقاري والأهم عدم امتلاك أي وحدة حتى وإن كانت بالميراث، ونعرض خصائص ذلك القرض فيما يلي:

• الجنسية المصرية للمقترض.

• الدفع المقدم لقيمة الوحدة في 20% حسب التقييم، وأقصاه 40%.

• تصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة حسب التقييم.

• نسبة عبء الدين يتم حسابها في نسبة أقصاها 40% من إجمالي الدخل الشهري.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

• أقصى مدة للقرض من 25 إلى 30 عام حسب نوعه.

• أقصى قيمة للوحدة 2.5 مليون جنيه.

شروط الحصول على القروض الشخصية بالبنك الأهلي

في صدد تناولنا كيفية حساب القرض من البنك الأهلي المصري، نستعرض الشروط الواجب توافرها للتمكن من الحصول على القروض الشخصية، وذلك في النقاط التالية:

• أدنى حد للدخل الشهري ألف جنيه مصري.

• فترة العمل في الوظيفة الحالية لا تقل عن 6 أشهر.

• ألا يكون عمر المقترض أقل من 21 عام، ولا يزيد عن 60 عام بنهاية فترة القرض.

• في حالة أن المقترض من أصحاب المهن الحرة، فيجب ألا يقل عمره عن 25 عام، ولا يزيد عن 65 عام.

قيمة الفائدة بالقروض الشخصية في البنك الأهلي

• تتراوح الفائدة السنوية بين 17 إلى 19.5%.

• تتراوح قيمة القرض بين 1.5 إلى 3 مليون جنيه.

• فترة السداد: من سنة إلى 12 سنة.

• عمر العميل: أدناه 21 عام وأقصاه 60 عام بآخر قسط.

• لا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه.

• تتراوح المصروفات الإدارية بين 2% من مجمل قيمة القرض في فترة سداد لا تتجاوز السبع سنوات، و3% لفترة أكبر من ذلك.

عمولة قرض السيارة

في إطار عرض كيفية القرض من البنك الأهلي المصري، فإن السوم الإدارية تسدد مرة واحدة مقدمًا، لذا نعرض عمولة قرض السيارة في النقاط الآتية:

• عمولة السداد المبكر كليًا أو جزئيًا: % إلى خمس سنوات، وأكثر من ذلك 3.5%.

• غرامة تأخير القسط: 2% من المبلغ الذي لم يسدد بعد.

كيف أتواصل مع البنك الأهلي المصري

يمكن التواصل مع البنك لمعرفة أي تفاصيل عن القروض أو تقديم شكاوى عنها عبر التواصل مع البنك بالطرق الموضحة بالجدول التالي:

الرقم المحلي 19623

الرقم الدولي 0020219623

نموذج التواصل nbe.com.eg

البريد الإلكتروني [email protected]