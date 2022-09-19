عكرمة صبري يدعو لدعم موقف أولياء الأمور بالقدس في رفضهم للمنهاج "الإسرائيلي"

دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الاثنين، إلى دعم موقف أولياء الأمور والطلاب في إضرابهم وخطواتهم رفضًا للمنهاج "الإسرائيلي" في القدس المحتلة.

وأكد صبري –في تصريح صحفي- أن إضراب المدراس في القدس هو طريقة من الطلاب وأولياء أمورهم للتعبير عن رفضهم للمنهاج الإسرائيلي، وللإعلان عن تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن أولياء أمور الطلاب لهم الحق في اختيار المنهاج الذي يتناسب مع عقيدتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا ما تقره القوانين الدولية والشرائع السماوية.

وأشار صبري، إلى أن الاحتلال يقوم بإجراءات مسبقة قبيل الاقتحامات المرتقبة للأقصى، موضحًا أنه حوَّل مدينة القدس لثكنة عسكرية، ويسعى لسحب الصلاحيات من حراس الأقصى حتى لا يقوموا بواجبهم.

في بلدة العيساوية الواقعة شمال شرق البلدة القديمة من مدينة القدس التزمت، اليوم، جميع المدارس بالإضراب الذي دعت له القوى والفصائل الفلسطينية لدعم لجان أولياء الأمور اليوم الاثنين، رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي المحرف على المدارس الفلسطينية في مدينة القدس.

وعم الإضراب في جميع مدارس بلدات القدس المحتلة خارج جدار الفصل العنصري كما داخل الجدار، وصولا إلى حنينا وعناتا وصولا إلى مدارس الوكالة في مخيم شعفاط.

وجاء الإضراب استجابة لإعلان القوى والفعاليات الفلسطينية في المدينة ودعم من لجان أولياء الأمور في المدارس، داعيين إلى أوسع التزام بالإضراب للضغط على سلطات الاحتلال بالتراجع عن قرارها.