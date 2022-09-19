رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، لا يزال رابط فحص كابونة الوكالة 2022، يتصدر عمليات البحث لدى محرك البحث قوقل في فلسطين وربما أغلب ذلك في مدينة غزة المحاصرة، كون هذه الكابونة تعتبر عامل مساند ومساعد لكافة العائلات الفلسطينية اللاجئة في قطاع غزة والضفة الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الدول العربية، لذلك وضمن مواكبتها الدائمة لكافة عمليات البحث التي تجرى على بحثاً عن رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة 2022، خاصة بعد إعلان الوكالة عبر المكتب الإعلامي الخاص بها عن البدء في توزيع الدورة الجديدة من المساعدات الغذائية "الكابونة الموحدة" يوم الـ28 من شهر أغسطس الماضي أي قبل أسبوعين تقريباً، لذلك سنخصص هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط فحص كابونة الوكالة 2022 الكابونة الموحدة في الدورة الجديد دورة أغسطس 2022.

رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثالثة

وتواصل الأونروا جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة ,حيث ستبدأ دورتها الثالثة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام 2022 وذلك يوم الاحد 28 أغسطس 2022 والتي ستستمر لمدة 3 شهور. علما بأن الأونروا قد زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين

رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة شهر سبتمبر

صفحة فحص الكوبونات - وكالة الأونروا لغوث و تشغيل اللاجئين

وفي اطار اعلان الوكالة البدء في توزيع الدورة الثالثة الكابونة الموحدة اصدرت عدة تعليمات لكافة اللاجئين والمواطنين في قطاع غزة وهي كما يلي: يرجى البقاء في المنزل لحين التواصل معك من قبل الأونروا وإبلاغك بموعد استلام المساعدة الغذائية الخاصة بك، قم بوضع كمامة تغطي فمك وأنفك عند الحضور لتلقي المساعدة الغذائية الخاصة بك، اتبع إرشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية، يجب على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فريق التوزيع في مركز التوزيع عند حضورك لتلقي المساعدة الغذائية، إذا كان هناك شخص ما أمامك يتلقى المساعدة الخاصة به، فاحرص على التباعد الاجتماعي بينكم، يرجى حضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، ويرجى عدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها، لا حاجة لمشاركة أي مستندات باليد ، يجب عليك إظهارها من مسافة آمنة، حافظ على غسل يديك باستمرار، بما في ذلك قبل وبعد التعامل مع السلع الغذائية.

وفي مقالنا رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، وتؤكد "الأونروا" أنها تعمل كل ما بوسعها للمحافظة على صحتك وسلامتك أنت وعائلتك أثناء عملية التوزيع، احرص أنت أيضا على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بعد تلقيك المساعدة الغذائية، وإذا كان لديك المزيد من الاستفسارات. يمكنك الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه حسب منطقتك أو مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية بمنطقتك طوال ايام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة من الساعة 7:30 حتى الساعة 3.

رابط فحص كابونة الوكالة الأونروا الدورة الجديدة شهر 9 سبتمبر

موعد استلام كابونات الوكالة غزة 2022

وضمن مقالنا رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، ويبحث المواطنون عن رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة- رقم الصفحة والدفتر وموعد توزيع مساعدات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 2022 – لذا يحرث فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر رابط فحص كبونات الوكالة 2022 الدورة الجديدة- رقم الصفحة والدفتر، كون أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

لفتت انتباهي هذه الصورة لهذا الطفل الذي ينظر بخجل ويظهر عليه ملامح العفة فهو ينتظر نقل الرز والعدس والطحين لبيتهم بعد استلام حصتهم من كابونة "الوكالة" التي توزعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في #غزة

حيث أن ثلثي السكان من اللاجئون يعانون ظروفا معيشية واقتصادية صعبة.#الحصار_وباء pic.twitter.com/2km2Yrw2ao — Naseem ALzinati (@nmz1986) December 21, 2020

تسجيل كوبونات الوكالة

وتشترط الوكالة أن يجري المواطن خدمة الفحص كونها غير متوفرة في مراكز التوزيع، لكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1.تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

وتوزع كبونات الوكالة، في غزة وهي دورية توزع 4 مرات في السنة بمتوسط ​​أربع دورات توزيع كل ثلاثة أشهر، وكابونة الوكالة تشمل الدقيق والأرز والسكر والحليب بالإضافة إلى العدس. تم توحيد الكوبون لجميع اللاجئين بعد أن تم تصنيفه على أنه كوبون طوارئ وكوبون أصفر مزدوج.

ودعت الوكالة جميع المستفيدين إلى إجراء الفحص بشكل يومي، حيث يتم نشر أسماء جديدة كل يوم عبر الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.

رابط فحص كابونة الوكالة 2022

رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، واعتمدت الأونروا نظاماً جديداً في توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" منذ مطلع هذا العام، وذلك باستخدام السلة الموحدة (الكابونة الموحدة)، حيث تم توحيد جميع المواعد الغذائية التي يتم توزيعها على اللاجئين.

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة

فحص كابونة الوكالة 40 دولار

وفي مقالنا رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، أكّد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، عدنان أبو حسنة، أنّ الوكالة بدأت اليوم بصرف مساعدة مالية بقيمة 40 دولار لأكثر من 46400 مستفيد في قطاع غزة ضمن معايير تشمل الفقر المدقع وذوي الأمراض المزمنة وعدد أفراد الأسرة بمبلغ إجمالي قيمته مليون و800 ألف دولار.

وأعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توماس وايت، مساء اليوم الأربعاء، أن الأونروا ستقوم خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في غزة.

وقالت وكالة الغوث في بيان لها: "ستقوم الأونروا بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية".

وبينت الأونروا أن الهدف من خلال هذه المساعدات هو التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة على اللاجئين الأكثر حاجة في قطاع غزة.

ونوهت إلى أنه سيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، مؤكدةً أنها ستتواصل مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.

ولفتت الأونروا إلى أنه تم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج التالية، منها، أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن، وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

تسجيل كوبونات الوكالة 2022

وضمن المقالة رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم، رابط فحص كابونة الوكالة 2022...تسجيل كوبونات الوكالة2022

ربط فحص كوبونات الوكالة 2022 "الكابونة الموحدة"

وضعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) آلية لتوزيع كوبونات الوكالة الجديدة 2022 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للحد من انتشار الفيروس بين اللاجئين ضمن الخطوات الخاصة آلية توزيع كوبونات الوكالة على النحو التالي:

اللاجئون الذين يتلقون مساعدات غذائية يجب أن يحافظوا على مسافة مترين بين المستفيد والشخص الذي يقدم ويوزع المساعدات الغذائية، سواء كان التوزيع في مراكز التوزيع المتنقلة أو في مراكز التوزيع الثابتة.

يجب على اللاجئ المستفيد أن يأتي بمفرده لتلقي مساعداته الغذائية.

وشددت الوكالة على ضرورة عدم إرسال الأطفال وكبار السن أو المرضى لتلقي مساعدات غذائية.

يجب الحفاظ على التباعد المادي بين اللاجئين عند وجود أكثر من شخص واحد لتلقي المساعدة الغذائية في نفس الوقت

كيفية فحص كابونة الوكالة "الموحدة"

موقع الوكالة غزة

وتعد كابونة الوكالة مهمة جدا لجميع اللاجئين المستفيدين منها في قطاع غزة إذ باتت نسبة الفقر عالية جدا مع ارتفاع البطالة وقلة فرص العمل واستمرار الحصار منذ نحو 15 سنة على التوالي، يُذكر أن رابط فحص كوبونات الوكالة يشهد ضغطا كبيرا في مثل هذا الوقت من كل شهر.

وفي نفس السياق: أوضحت الوكالة أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1. تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

للوصول لرابط الفحص في مقالنا رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الثالثة-رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022، اضغط هنــــــــــــــا