أكد وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية على مواطنين من ذوي الدخل المنخفض في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية –في بيان لها- أن الحكومة الأوكرانية فشلت في تفسير أسباب التدمير العاجل للأدلة والوثائق الخاصة بالأنشطة البيولوجية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وأوضح البيان، أن أوكرانيا تجاهلت تماماً الأسئلة المتعلقة بالكميات غير المعقولة من المواد الخطرة والانتهاكات الجسيمة للشروط الخاصة بظروف الاحتفاظ بها.

وأضاف أن المشاركين في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لا يشككون في صحة الأدلة على البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وسملت وزارة الدفاع الروسية، الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أدلة على تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

وكانت روسيا، قد أثارت خلال استضافتها اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية بجنيف في أوائل سبتمبر الجاري، أكثر من 20 سؤالا حول الأنشطة غير القانونية لكييف وواشنطن.