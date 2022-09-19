عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من الاحتلال الإسرائيلي في مراحلها الأخيرة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي "باتت في مراحلها الأخيرة، وبما يضمن حقوق لبنان بالتنقيب في الحقول المحددة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة له.

وأضاف عون -خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، في قصر بعبدا- أن "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".

وتابع رئيس لبنان "نعرب عن أملنا في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب".

وجدد عون، تأكيد التزام بلاده القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وشدد على "أهمية تطبيق كل مندرجاته".

وأشار إلى إن "التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود".

وشدد عون على "وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".

وأشارت الوكالة اللبناني إلى أن فرونتسكا بحثت مع عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتشكيل الحكومة، وركزت على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.