موعد اليوم العالمي للأخت 2022- متى يوم الأخت العالمي، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن اليوم العالمي للأخت، والذي يبحث عنه الكثير في الوطن العربي، إلى جانب زيادة البحث عنه في محركات البحث وجوجل، حيث يحتفل العالم سنويًا في هذا اليوم بهدف تسليط الضوء على أهمية الأخت في الحياة، والتي تضفي البهجة والسعادة على البيت، حتى وصفها البعض بأنها الأم الثانية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم إليكم موعد اليوم العالمي للأخت هذا العام، وعلى جدول المناسبات العالمية للاحتفال بالأخت.

موعد اليوم العالمي للأخت 2022- متى يوم الأخت العالمي

يعرف اليوم العالمي للأخت بأنه مناسبة عالمية اجتماعية غير رسمية، يتم فيها تكريم الأخت، حيث يحتفل الأخوة بالرابطة القوية التي تجمعهم مع أختهم، ويعرف هذا اليوم بيوم الأخوات الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المناسبة التي تشجع الناس على الاحتفال بالعلاقة الخاصة بينهم وبين أختهم.

متى اليوم العالمي للاخت 2022

يصادف اليوم العالمي للأخت أول يوم أحد من شهر آب أغسطس، حيث يوافق هذا العام يوم 7 أغسطس 2022 في مختلف أنحاء العالم، والغرض من الاحتفال بهذه المناسبة هو إثبات مدى أهمية الأخت باعتبارها المصدر المُلهم لأخواتها الصغار، ومصدر الدعم والقوة والحنان الذي يشبه حنان الأم.

تاريخ اليوم العالمي للاخت الكبرى

يصادف اليوم العالمي للأخت الكبرى يوم 6 ديسمبر كانون الأول من كل عام ميلادي في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتبر الأخت الكبرى هي مصدر القوة والإلهام في البيت، ويعتبر وجودها بمثابة وجود الأمل في البيت.

تاريخ اليوم العالمي للاخت الصغرى

يصادف اليوم العالمي للأخت الصغرى اليوم العالمي ذاته للأخت الكبرى، وذلك يوم 6 ديسمبر من كل عام ميلادي، والسبب وراء هذه المناسبة هو توطيد العلاقة بين الأخت الكبرى والأخت الصغرى، وإثبات أن هذه العلاقة مترابطة من حيث الأهمية.

تاريخ اليوم العالمي للأخت الوسطى

يتم الاحتفال باليوم العالمي للأخت الوسطى يوم 22 مارس آذار من كل عام ميلادي، وتتميز هذه المناسبة بأن موعد الاحتفال بها يكون بعد عيد الأم مباشرة، وقد خصص هذا اليوم بعد إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بيوم للاحتفال بالأخت الوسطى لأهمية دورها في الأسرة، فهي حلقة الوصل بين الأخت الكبرى والأخت الصغرى، وتعتبر حبل الود الذي يجمع الكل حولها.

اليوم العالمي للأخت الكبرى في اليابان

تحتفل دولة اليابان سنويًا باليوم العالمي للأخت الكبرى يوم 20 أبريل نيسان 2022م، وقد جاء هذا الاحتفال للتعبير على مدى أهمية الأخت في حياة الأسرة اليابانية، ولتقدير جهودها الكبيرة في مساعدة العائلة، سواء من حيث التربية أو التعليم، أو حتى في النفقات المنزلية.

طقوس وتقاليد يوم الأخت العالمي

الجلوس مع الأخت والاستمتاع بالقيام بالنشاطات المحببة لها.

تناول الطعام أو الشراب معًا أو مشاهدة الأفلام سويًا.

التقاط بعض الصور التذكارية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الاطلاع على الصور القديمة.

قضاء وقت مشترك سواء في الحديقة أو المنتزه، وتجربة مغامرة جديدة.

حل جميع المشاكل العالقة بين الأخوة والبدء من جديد.

تقديم الهدايا المميزة للأخت.

جدول المناسبات العالمية للاحتفال بالأخت

اليوم العالمي التاريخ

الأخت الكبرى 6 – ديسمبر كانون الأول

الأخت الصغرى 6 – ديسمبر كانون الأول

الأخت الوسطى 22 – مارس آذار

اليوم العالمي للأخت أول أحد من شهر أغسطس آب

الطفل الأوسط 12 – أغسطس آب