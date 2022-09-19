أسعار الذهب اليوم في الأردن الإثنين 19-9-2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 19-9-2022، يبحث الكثير من رواد الإنترنت عن أسعار الذهب اليوم في الأردن والبلاد العربية المختلفة، لذلك قرر فريق فلسطين اليوم الإخبارية أن يضع بين أيديكم سعر الذهب اليوم في الأردن من خلال هذا المقال.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، تزامنًا مع هبوط "النفيس" في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلى 37.99 دينار (53.58 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 33.24 دينار (46.89 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى 28.49 دينار (40.19 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.16 دينار (31.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 1.182 ألف دينار (1666 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 265.95 دينار (375.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين استعدادًا لأسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية العالمية، وسط توقعات باتجاه عام لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمواجهة ارتفاع التضخم.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر ليومين غدًا الثلاثاء، على أن يعلن قراره مساء الأربعاء والذي من المتوقع أن يتضمن زيادة الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

ولا تزال هناك احتمالية لقيام المركزي الأمريكي برفع الفائدة 100 نقطة أساس، لكنها انخفضت قليلًا بسبب تراجع توقعات التضخم من قبل المستهلكين الأمريكيين خلال سبتمبر إلى أدنى مستوياتها في عام واحد.

كما يعقد كل من البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يتجه الأخير إلى رفع أسعار الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس.

ورغم أن الذهب يُعرف بأنه استثمار آمن وسط تسارع التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك المعدن ذات العائد الصفري.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.53% إلى 1674.50 دولار للأوقية، لتضاف إلى انخفاض بلغ 2.6% الأسبوع الماضي، كما هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.64% إلى 1664.28 دولار للأوقية.

واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 19.38 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.64% عند 901.13 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 1.5% إلى 2101.88 دولار.

على جانب آخر، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.42% إلى 110.09 نقطة.