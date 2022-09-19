سعر جهاز أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max في قطاع غزة بالشيكل والدولار 2022

حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر ايفون 14 برو ماكس في غزة، والتي ارتفعت نسبة البحث عنها في محركات البحث جوجل، لا سيما مع اعلان الشركة إتاحة هاتف أيفون في الأسواق، وإعلان وصول أول دفعة من هواتف آيفون 14 برو ماكس إلى داخل قطاع غزة.

كما سنرفق مواصفات ومميزات إصدارات أيفون بالشكل المتميز والأداء القوي وشاشة فائقة الدقة مع معالج قوي يأخذك إلى عالم من المتعة في الأداء، حيث تعتبر شركة أبل Apple الأمريكية من أقوى الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، كما ينتظر الكثير من عشان الهواتف الذكية اقتناء هاتف ايفون 14 حول العالم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر ايفون 14 برو max في غزة.

مواصفات ومميزات ايفون 14 iPhone 14 Pro max

وتمتاز هواتف ايفون بقوة الأداء وكعادة إصدارات ايفون السابقة والتي تتميز بالعديد من المميزات التالية:

يتميز هاتف أيفون برو ماكس بمعالج iso قوي مما يجعله بالمقارنة بالهواتف الأخرى الأكثر سرعة والأقوى آداء. من المتوقع أن تمتلك هواتف أيفون 14 كاميرا أكثر تطوراً من الإصدارات الحالية. بحسب التسريبات سوف يتوفر مقاسان من الشاشات حيث تأتي شاشة ايفون 14 وايفون 14 برو بمقاس 6.1 بوصة. ومن المتوقع أن تأتي شاشة هاتف ايفون 14 ماكس وايفون 14 برو ماكس بمقاس 6.7 بوصة. من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية بمستشعر قوي بدقة 48 ميجابكسل. وقد يتم إضافة كاميرا تدعم التكبير البصري لعشرة مرات. بخصوص البطارية من المتوقع أن تكون أفضل من الإصدارات السابقة.

سعر ايفون 14 برو max في غزة

ويزداد البحث بصورة كبيرة عن مواصفات وسعر ايفون 14 برو max حول العالم، حيث تم طرحه في السوق بسعر 8500 شيكل، أي ما يقارب 2500 دولار أمريكي.