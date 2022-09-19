قائد طائرة يفارق الحياة خلال تحليقها في السماء..!

قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن قائد طاقم طائرة توفي أثناء تحليق الطائرة في الجو، الأمر الذي أرغم مساعد الطيار على تنفيذ هبوط سريع.

وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة من نوع "بوينغ" والتي كانت متوجهة من نوفوكوزنتسك إلى سانت بطرسبورغ، توفي على متن الطائرة.

ونوه المصدر إلى أن الطيار شعر بتوعك أثناء الطيران، حيث قرر مساعد الطيار الهبوط بشكل سريع في مطار أومسك.

"وصل فريق إسعاف متخصص بالإنعاش إلى المطار قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق، وتأكد الفريق من وفاة الطيار قبل تقديم المساعدة الطبية".

يذكر أن الحادث قد وقع ليل أمس، حيث هبطت الطائرة في أومسك الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي للمدينة، (19:40 بتوقيت موسكو).